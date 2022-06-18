«Многие не поняли»: ЮрКисс поведал о награде «За заслуги перед Отечеством» ЮрКисс рассказал об истинной причине вручения ему награды «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

ЮрКисс

Певец Юрий Киселёв, известный как ЮрКисс, рассказал, за что на самом деле получил из рук президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На тот момент общественность усомнилась, что 23-летний на тот момент исполнитель достоин награды, которую вручают «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». О том, за что на самом деле он был удостоен такой чести, артист рассказала в шоу «Антонимы» на телеканале RT.

Певец и сам согласен, что формулировка, за которую вручают награду, не очень применима в данном случае. Но, скорее всего, она продиктована регламентами, так что какую-то отдельную формулировку для исполнителя придумывать никто не будет. Тем более. что в списке награждаемых числилось довольно большое число людей, которые действительно внесли такой вклад.

Однако сам Юрий Киселёв считает, что он достоин награды.

Думаю, что большинство людей не поняли вообще вклад, который я делал. Ведь он совершенно не про музыку, и он был недостаточно освещён, — поясняет артист.

На самом деле география его творческой деятельности выходит далеко за пределы России.

Я это неоднократно говорил: Сирия, Донецк, Луганск... Задолго до того, как это стало мейнстримом, я стал ездить и организовывать там концерты. Здорово, что сейчас это происходит уже в таком повсеместном формате и что многие организаторы начинают обращать внимание на эти регионы, — рассказал ЮрКисс.

Ранее сын известного предпринимателя Владимира Киселёва певец ЮрКисс в разговоре с журналистами рассказал, какую роль сыграл его богатый и влиятельный отец в получении молодым человеком награды от президента страны. По словам исполнителя, родитель здесь ни при чём.