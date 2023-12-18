«Мне жаль уехавших из РФ артистов»: как сейчас живет актер Игорь Петренко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Петренко

Актер театра и кино Игорь Петренко известен не только ролями в кино, но и громкими романами. Как сейчас живет артист, в каких проектах он задействован, что известно о его гражданской позиции?

Чем известен Петренко

Игорь Петренко — российский актер театра и кино. Лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии ФСБ России. Член Союза кинематографистов РФ.

Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме. В 1992 году он был арестован по обвинению в соучастии в убийстве. Будущий артист провел несколько месяцев в следственном изоляторе «Матросская тишина» и несколько месяцев в тюрьме. Позднее его отправили в психиатрическую лечебницу, где он находился год и девять месяцев. В итоге Петренко назначили восемь лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

В 2000 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и присоединился к труппе Малого театра в Москве.

Актерский дебют Петренко в кино состоялся в 2001 году в фильме «Условный рефлекс». Известность он получил после выхода на экраны военной драмы «Звезда». Также играл в фильмах «Кармен», «Водитель для Веры» и телесериалах «Лучший город Земли», «Курсанты».

В 2013 году Петренко исполнил роль Шерлока Холмса в сериале, основанном на произведениях Артура Конан Дойля.

Также артист снимался в проектах «Черная кошка», «Рубеж», «Пилигрим», «Зима», «Решение о ликвидации», «Врачебная ошибка», «Копирайтеры», «Небо», «Игра с огнем», «Мастер», «Снег», «Начальник разведки», «Чернобыль», «Доктор Краснов» и других.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Петренко

Что известно о личной жизни Петренко

Игорь Петренко был женат три раза. Первой избранницей артиста стала Ирина Леонова, с которой он сыграл свадьбу в 2000 году. Пара прожила вместе четыре года.

После развода Петренко закрутил роман с другой коллегой — Екатериной Климовой, с которой вместе работал над сериалом «Московские окна». Артисты поженились в 2004 году, в браке родилось двое сыновей — Матвей и Корней. В 2014 году Петренко и Климова сообщили о расставании.

В 2016 году актер женился на Кристине Бродской. Пара живет вместе по сей день, в браке родилось три дочки — София-Каролина, Мария и Ева.

«Она мне послана Богом во имя жизни. Я уверен, наша встреча с ней неслучайна. Ведь все неслучайно происходит, мне кажется, в нашей судьбе», — говорил Петренко про супругу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Петренко и Кристина Бродская

Что Петренко говорил про СВО и уехавших артистов

В марте 2022 года Игорь Петренко подписал письмо в поддержку спецоперации. Артист также принял участие в концерте «Своих не бросаем».

Кроме того, Петренко ездит с концертами в Донбасс. Он рассказывал, что в каждой поездке он и его команда подвергаются рискам.

По мнению актера, его коллеги, которые уехали из России, «обрекли себя на вечные скитания».

«Артисты, которые сейчас покинули страну, обрекают себя на вечные скитания. Мне жаль этих людей, они потерялись. Скорее всего, они уехали в поисках личного комфорта, а не из-за несогласия. Но я не хочу их судить, ведь у каждого свой жизненный выбор», — комментировал он.

Чем Петренко занимается сейчас

Игорь Петренко продолжает сниматься в кино и играть в театральных постановках. Сейчас он задействован в спектаклях «Метель», «Игроки» и «Осенний роман».

Кроме того, в этом году вышли фильм «Нюрнберг» и сериал «Банда „ЗИГ ЗАГ“» с его участием.

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