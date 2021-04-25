«Мне сложно бороться»: брат Дани Милохина сбежал из наркологической клиники

Участник группы «Не говори маме», блогер Илья Милохин сбежал из наркологической клиники, в которой проходил реабилитацию, пишет StarHit.
По словам Марии Погребняк, продюсера TikTok-хауса, куда входит артист, молодой человек находился в клинике несколько дней, однако вскоре признался, что решил сбежать.
К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвёл. Мне сложно бороться с зависимостью, — написал 20-летний брат Дани Милохина в соцсетях.
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Ранее стало известно, что Илья Милохин, который стал солистом музыкального бой-бенда NGM, ведёт себя иногда слишком эмоционально. По словам его коллег, он быстро влился в коллектив, но как у любого творческого человека, у него есть свои тараканы. Бой-бенд «Не говори маме» существует уже год, в нём трое участников. Группу продюсирует Виктор Дробыш.