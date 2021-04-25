«Мне сложно бороться»: брат Дани Милохина сбежал из наркологической клиники

https://static.news.ru/photo/2914aa24-a665-11eb-a46b-96000091f725_660.jpg Илья Милохин Фото: ilyha_milohin_fan/instagram.com

Участник группы «Не говори маме», блогер Илья Милохин сбежал из наркологической клиники, в которой проходил реабилитацию, пишет StarHit.

По словам Марии Погребняк, продюсера TikTok-хауса, куда входит артист, молодой человек находился в клинике несколько дней, однако вскоре признался, что решил сбежать.

К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвёл. Мне сложно бороться с зависимостью, — написал 20-летний брат Дани Милохина в соцсетях.

Блогер также попросил не переводить ему деньги в долг, так как он их точно не отдаст. Кроме того, таким образом близкие могут помочь ему побороть зависимость.

Ранее стало известно, что Илья Милохин, который стал солистом музыкального бой-бенда NGM, ведёт себя иногда слишком эмоционально. По словам его коллег, он быстро влился в коллектив, но как у любого творческого человека, у него есть свои тараканы. Бой-бенд «Не говори маме» существует уже год, в нём трое участников. Группу продюсирует Виктор Дробыш.