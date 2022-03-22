«Мне плевать»: Лобода о том, что стала нежелательной на Украине

Певица Светлана Лобода заявила, что ей «плевать» на включение в список нежелательных звёзд на Украине за недостаточный патриотизм. Об этом сообщает Пятый канал. Отмечается, что в настоящее время Лобода занимается волонтёрской помощью для украинских беженцев в Латвии.

Мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу ещё пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей, — прокомментировала санкции певица.

По словам звезды, у неё сейчас есть куда более важные дела, чем попытки доказывать патриотизм. Лобода также заявила, что у неё только одно гражданство — украинское.

В Киеве составили список звёзд, которым отныне не будут рады на Украине. В него вошли многие известные блогеры, артисты и телеведущие, включая Ольгу Бyзову, Диму Билана, Ксению Бородину, Регину Тодорeнко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко обратила внимание на то, что Россия пока никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания ряда деятелей культуры и журналистов Украины о действиях ВС РФ в рамках спецоперации в соседней стране. Речь идёт, в частности, о Дмитрии Гордоне, Максе Барских, Иване Дорне, Светлане Лободе и других.