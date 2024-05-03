«Мне плевать»: Ивлеева о хейте после «голой» вечеринки Ивлеева заявила, что ей «плевать» на хейт после извинений из-за вечеринки

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в интервью автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову призналась, что ей было «плевать» на хейт после извинений, принесенных в связи с «голой» вечеринкой в декабре прошлого года. Звезда также отметила, что тусовка стала «мероприятием, которое произошло не в то время, не в том месте».

Мне было неловко перед аудиторией. Реакция была искренне попросить прощения, то есть прямо поговорить, извиниться, признать, что какие-то ниточки были утеряны. То, как это восприняла общественность, мне, честно говоря, плевать. Я была искренней, это было честно, это было на эмоциях, — сказал блогер.

Ивлеева также рассказала, что после посыпавшегося на нее хейта приняла решение «уйти в режим тишины». Таким образом знаменитость пыталась поправить свое психологическое и ментальное состояние. При этом, как она призналась, продолжала следить за всеми публикациями, связанными со скандальной вечеринкой.

Ранее рэпер Серега заявил, что участникам «голой» вечеринки нужно дать второй шанс. Музыкант заявил, что ему стало жалко звезд после того, как на них накинулась вся Россия. Он предложил знаменитостям помогать людям, а также перечислять деньги на помощь фронту.