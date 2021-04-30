«Мне оставался час»: Кожевникова рассказала, как едва не умерла на даче

https://static.news.ru/photo/7f912732-a99a-11eb-a325-96000091f725_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Мария Кожевникова едва не умерла от отравления газом на арендованной даче в Тверской области, где отдыхала. Медики позже признались, что жить ей оставалось один час, передаёт портал «7дней».

Женщина проводила время вместе с супругом, матерью и сыном Иваном. Ночью ребёнок начал жаловаться на боль в животе — он спал в другом гостевом доме с бабушкой — и попросил разбудить артистку.

Перед сном мне было нехорошо. И мужу нехорошо. В 06:00 утра нас разбудили. Я была уже парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Была даже не в тумане, а чувствовала, что душа уже улетела, — рассказала Кожевникова.

Местные медики не смогли помочь Марии должным образом, поэтому пришлось вызвать платные бригады из Москвы и Твери, они поставили пострадавшей капельницу. Интоксикация оказалась довольно сильной. Причиной ЧП стала утечка газа из котла. По словам звезды, её спас сын, так как вовремя разбудил.

Ранее сообщалось, что бывший солист группы «Песняры» Леонид Борткевич умер в начале апреля. Официальная причина — отказали почки. Но последняя жена покойного — Татьяна Роднянко — уверена, что музыканта отравили. В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1» она обвинила во всём знакомую семьи Антонину Саврасову-Абрамову, общавшуюся с певцом в последние дни его жизни.