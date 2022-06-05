«Мне немножко наплевать»: дочь Долиной высказалась о своей внешности Дочь молодящейся Ларисы Долиной рассказала об отношении к своей внешности

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лариса Долина

Дочь молодящейся Ларисы Долиной Ангелина высказалась по поводу своей внешности. В отличие от звёздной матери она не уделяет себе столько внимания. Своё отношение к внешнему виду Ангелина обрисовала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Я чего-то расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать, в каком весе я нахожусь, — сказала дочь Долиной.

При этом раньше Ангелина Миончинская придерживалась правильного питания и занималась спортом. Однако, после развода дочь певицы стала меньше об этом задумываться.

По стопам матери 39-летняя женщина не пошла. Она увлекается кулинарией, сейчас является шеф-поваром и осенью пойдёт работать в ресторан, который для дочери откроет Долина.

Ранее публицист Лена Ленина похвалила певицу Ларису Долину за «железобетонную» силу воли: исполнительнице удалось отказаться от сахара и быстрых углеводов. По словам писательницы, секрет похудения Долиной заключается в том, чтобы питаться в основном белками и овощами.