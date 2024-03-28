«Мне не стыдно»: Слава призвала простить Кологривого после скандала Певица Слава призвала простить вышедшего из ИВС Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Слава

Певица Слава заявила, что актер Никита Кологривый «словил звездную болезнь». В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выразила понимание молодому человеку и обратилась к личному опыту, вспомнив подобные ситуации из своей жизни.

Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни. А из-за истории после пластических операций, когда мне было максимально тяжело и приходилось снимать стресс алкоголем, и сейчас все эти видео остались в интернете. Ну за то, что я говорила, мне не стыдно. А за то, в каком виде я это делала, мне больно и стыдно, — заявила она.

Исполнительница сравнила звездную болезнь с алкоголизмом, однако подчеркнула, что она проходит. Она также назвала молодого человека «актером от Бога» и выразила сожаление из-за того, что его сняли с роли политика Владимира Жириновского. Слава добавила, что считает актера хорошим человеком, и призвала его простить за дебош в одном из баров Новосибирска. По ее мнению, Кологривому стоит дать второй шанс и оставить его исполнителем роли лидера ЛДПР.

Ранее телеведущий и блогер Отар Кушанашвили назвал звезду «Слова пацана» дураком. Он подчеркнул, что, когда в его жизни случались подобные инциденты, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению шоумена, Кологривый ведет себя крайне неправильно.

В свою очередь кинокритик Александр Шпагин считает, что Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. По его мнению, Панин был уверен, что все его выходки останутся безнаказанными.