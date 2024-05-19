«Мне не стыдно быть русской»: как живет актриса Юлия Меньшова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Юлия Меньшова

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова возвращается на федеральное телевидение спустя пять лет. Какой проект она будет вести, как сейчас живет артистка, что говорила об СВО и покинувших Россию звездах?

Что известно о возвращении Меньшовой на ТВ

Телеведущая вернется на российское ТВ уже в июне этого года. По информации источника, «самый сильный интервьюер звезд» будет вести передачу под названием «Сама Меньшова». Ожидается, что шоу покажут на телеканале «Домашний».

Известно, что у Меньшовой есть собственный YouTube-канал с аналогичным названием. Телеведущая берет интервью у звезд, и, по данным СМИ, эта же концепция сохранится на ТВ. Предположительно, «Домашний» покажет как старые, так и новые выпуски.

Меньшова ушла с Первого канала пять лет назад. Она вела шоу «Сегодня вечером» и «Наедине со всеми». После смерти отца народного артиста РСФСР и обладателя кинопремии «Оскар» Владимира Меньшова телеведущая сделала ставку на собственные проекты, а также продолжила дело родителя — она взяла ведение его курса во ВГИКе.

Почему Меньшова уходила с телевидения

Последним на настоящий момент ТВ-проектом Меньшовой было ток-шоу «Сегодня вечером», где она вместе с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступала в роли ведущей. Финальный эфир с ней вышел весной 2020 года.

Как говорила сама артистка, причиной ее ухода стал тот факт, что на ТВ постоянно гонятся за рейтингами. Кроме того, авторы «Сегодня вечером» начали делать явный приоритет в пользу Галкина, и роль «второго плана» совершенно не устраивала артистку, пишет «Дзен»-канал «Словодел».

Также СМИ писали, что уходу поспособствовал личный конфликт Меньшовой с Галкиным. Однако позже телеведущая опровергла эти слухи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Меньшова

Что Меньшова говорила об СВО и уехавших артистах

В 2022 году Меньшова призналась, что перестала общаться с некогда близкими людьми из-за разного отношения к спецоперации. По словам актрисы, она поддерживает Россию и огорчается, если у ее близких иной взгляд на эти события.

«Часть дружеских связей надорвалась. В моем ближнем кругу есть люди, которые совершенно не разделяют моих взглядов на происходящее. С кем-то из таких людей — максимально радикальных взглядов — нам пришлось даже разорвать отношения. И для меня это печальный факт», — сказала телеведущая в эфире радио KP.RU.

Меньшова добавила, что с теми, кто готов дискутировать, она продолжает общаться «исключительно в рамках здравого смысла, с аргументами на руках», но и это не всегда получается. Тех же коллег, кто уехал из России на фоне спецоперации, актриса не осуждает, но и не поддерживает.

«Это их выбор. Мне совсем не близкий. Мой выбор тоже очевиден — я в России. „Где родился — там и пригодился“ осознается мною как глубочайшая по своей мудрости мысль», — подчеркнула Меньшова.

В том же году в авторском шоу «Сама Меньшова» актриса в беседе с дизайнером Артемием Лебедевым выразила недоумение, почему покинувшие РФ знаменитости вдруг стали негативно отзываться о родине и стыдиться быть русскими.

«У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке „Стыдно быть русским“. Мне не стыдно быть русской», — заявила она.

Как сейчас живет Юлия Меньшова

Помимо вышеупомянутого возвращения на телевидение, Меньшова активно развивает свой бренд в соцсетях, а также играет в театре. Кроме того, актриса ведет свой YouTube-канал «Сама Меньшова», который имеет 2,4 млн подписчиков и более 660 млн просмотров.

Меньшова замужем за заслуженным артистом России Игорем Гординым. У пары двое детей — сын Андрей и дочь Таисия.

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