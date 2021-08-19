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«Мне не нужна жена»: Топалов высказался об отношениях с Тодоренко

14:54, 19 августа 2021
«Мне не нужна жена»: Топалов высказался об отношениях с Тодоренко Фото: vladtopalovofficial/instagram.com
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Бывший солист группы Smash! Влад Топалов высказался об отношениях со своей супругой Региной Тодоренко, заявив, что ему «не нужна жена». Подробнее об этом он написал в Instagram.

Можно стать мужем и женой, а можно стать родными друг другу людьми.<...> И знаете, что? Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек, — признался Топалов.

Рассуждая об отношениях, музыкант обозначил разницу между мужем и женой и родными людьми. В первом случае, пишет Топалов, супруги лишь выполняют друг перед другом бытовые обязательства: готовят, убирают, работают, занимаются сексом, при этом не получая от отношений особого удовольствия. Подобное развитие событий приводит к тому, что у каждого из членов семьи появляется своя личная жизнь, недоступная для другого. Во втором случае, «родные люди» делают то же самое, но посвящают личное время друг другу: делятся секретами, общаются на интересные темы. При этом, считает Топалов, отношения между супругами сохраняются, потому что «они и есть личная жизнь друг друга».

Ранее Влад Топалов загадал желание, потерев яйца статуи быка в США.

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