«Мне не нужна жена»: Топалов высказался об отношениях с Тодоренко

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Советская и российская певица Надежда Бабкина раскрыла в беседе с РИА Новости, что её внук Георгий, перешедший в пятый класс, растёт «стопроцентным артистом». Исполнительница добавила, что 11-летний мальчик «очень любит сцену и приводит в театр друзей, показывает, как тут все устроено».

И, вы знаете, наставления даёт он мне, а не я ему. Он приходил в театр, встал на сцену и сказал: «Надя, я хочу быть как ты!» Осмотрел зал и добавил:...