«Мне его не хватает»: Светлаков назвал незаменимого человека на телевидении Светлаков назвал Урганта незаменимым человеком на телевидении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Актер Сергей Светлаков назвал шоумена Ивана Урганта незаменимым человеком на российском телевидении. В беседе с РБК он добавил, что ведущий является профессионалом своего дела и ему его не хватает.

Если говорить об эфире, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. Мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения, — сказал Светлаков.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, чем сейчас занимается Ургант. По его словам, настроение у Урганта «не очень хорошее». Ширвиндт отметил, что раньше шоумен был в сфере телевидения и шоу-бизнеса «как рыба в воде», занял свое место в нише. Теперь же, как ответил ведущий, все изменилось. Причиной такого сценария, по мнению Ширвиндта, стали «глобальные комментаторы», которые «ему подсиропили».

В день начала российской спецоперации Ургант опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было. Кроме того, Ургант практически перестал появляться и на светских мероприятиях.