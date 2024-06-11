«Мне было страшно»: актриса Невская о «голой» вечеринке Анна Невская назвала ужасными некоторые образы с «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: NEWS.ru

Анна Невская

Актриса Анна Невская в беседе с корреспондентом NEWS.ru на тематическом гала-ужине в ресторане Madison призналась, что не погружалась в тему «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, однако видела некоторые фотографии оттуда. По ее словам, образы ряда участников были просто ужасны, а если бы там оказалась она сама, то ей стало бы страшно.

Я не увлекаюсь сплетнями, я не могу вам на этот вопрос ответить. Но я видела фотографии, некоторые были ужасны, конечно. Я представила себя среди таких людей, что все так одеты, мне было бы страшно просто, — отметила Невская.

Актриса также прокомментировала собственные пикантные фотосессии, отметив, что в таких вещах необходимо иметь чувство вкуса. По ее словам, если этим не пренебрегать, то может получиться что-то действительно интересное.

На гала-ужине корреспондентам также удалось пообщаться с мастером спорта международного класса, фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Она рассказала о необычном знакомстве своей соседки с певицей Анной Семенович. По словам спортсменки, подруга громко кричала под окнами ее дома в восемь утра. Она объяснила, что тогда Анна таким образом звала ее выйти на улицу.