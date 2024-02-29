«Мне было 12»: Саша Спилберг о самой безумной вечеринке в жизни Спилберг: я была на самой безумной вечеринке в своей жизни в 12-летнем возрасте

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Саша Спилберг

Видеоблогер Саша Спилберг рассказала во время беседы с корреспондентом NEWS.ru на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK», что посетила самую безумную вечеринку в своей жизни, когда ей было 12 лет. Она добавила, что тогда отмечала день рождения подруги.

Мне было 12 лет. Я была на дне рождения у подруги, была классная музыка, одноклассники, было весело, — рассказала Спилберг.

По мнению блогера, настоящая русская женщина обладает мудростью, силой, красотой и величественностью. Она добавила, что такие качества, как целеустремленность и осознанность, могут сделать представительницу прекрасного пола сильной и успешной. Спилберг подчеркнула, что в современном обществе женщина играет «важную, оберегающую и нежную» роль.

Также блогер рассказала, что идеальные подарки — время, которое тратят на нее, и внимание.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что женщинам на 8 Марта не стоит дарить банальные подарки или деньги, иначе это можно воспринять как попытку «откупиться». По ее словам, презенты отражают наши отношения с другими людьми.

Эксперт по этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова посоветовала женщинам не переживать в случае отсутствия подарков на 8 Марта и отнестись к этому спокойно. Она подчеркнула, что не все люди считают данный праздник важным поводом для презента. По словам Барановой, подарок является жестом доброй воли.