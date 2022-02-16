«Мне абсолютно наплевать»: Пригожин высказался о кандидатах на Евровидение

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его больше не интересует Евровидение. В разговоре с NEWS.ru он также рассказал, что ничего не знает про снятие с конкурса украинской певицы Алины Паш, которую внесли в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма. По его словам, ему абсолютно наплевать, кто собирается или не собирается участвовать в этом конкурсе.

Мне точно ничего неизвестно про это, я больше все эти дни интересовался спортсменами нашими на Олимпиаде, политикой, тем, что происходит в мире сегодня. Я не интересуюсь второсортным конкурсом, для меня он такой, который исключительно потерял ценность моего личного внимания. И кто туда собирается, кто не собирается, мне абсолютно наплевать, — сообщил продюсер.

Отвечая на вопрос, стоит ли России вообще участвовать в этом конкурсе, Пригожин подчеркнул, что подобный телевизионный формат — это чистый бизнес, позволяющий ТВ собрать рейтинги.

Это же не мне решать, вопрос заключается в том, что мы говорим о толерантности, гуманизме, демократии. На уровне понятий подобная история отсутствует. В прошлый раз, когда на Евровидении победила Джамала с песней про Крым, ей дали первое место. Разве это нормально? Это же конкурс про песню. Я хочу сказать, что это тухлятина, на мой взгляд, вот и всё, — почеркнул Пригожин.

Ранее сообщалось, что Алина Паш победила в украинском национальном отборе, который прошёл в субботу, 12 февраля, с песней «Тени забытых предков». Она набрала 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин.

Паш оказалась в центре скандала в 2019 году, когда стало известно, что она посещала Крым. В 2017 году певица также побывала в Москве как «частное лицо».

Как заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий, скандал с посещавшей Крым певицей Алиной Паш может привести к тому, что Украину не допустят до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022».