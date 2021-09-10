Младший внук Пугачёвой показал новую подружку

Младший внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров показал свою новую подружку. Сын Кристины Орбакайте запечатлелся с эффектной блондинкой.

Девушку зовут Алина, она окончила МГУ, училась в США и Англии. Ей 23 года. На кадрах подружка внука Примадонны рассказывает об образовательной платформе в мире искусства, кино и музыки.

Сам звёздный наследник несколько лет учился в Лондоне, получил диплом по специальности «бизнес и маркетинг». Сейчас он вернулся в Москву, проводит модные арт-вечеринки, занимается фотографией, а также продвигает образовательный проект о кино и музыке.

Ранее девушка, с которой приписывали роман младшему внуку Пугачёвой Дени Байсарову, вышла замуж. Известно, что избранника Марии зовут Павел.