Младший сын Шаинского жёстко высказался в адрес брата из-за наследства

https://static.news.ru/photo/a373bb26-2c84-11eb-8684-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шаинский Фото: mybdh.ru

Младший сын Шаинского Вячеслав осудил старшего брата Иосифа, который вступил в ярую борьбу за наследство. Иосиф живёт в Израиле, он никогда не общался со звёздным отцом.

Тем не менее сын от второго брака уже успел отсудить часть из проданной квартиры отца и ждёт 2,5 млн рублей.

Он его даже не поздравлял с праздниками. Сейчас мы хотим организовать концерт в память об отце и потом поставить на его могиле хороший памятник, — рассказал Вячеслав Шаинский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам младшего сына композитора, отец после себя оставил «только долги». И все россказни о несметном количестве квартир музыканта — не более чем выдумка. И несмотря на это, старший сын Шаинского и не собирается договариваться с родственниками, а претендует на всё, поскольку содержит «несколько жён», пояснил Вячеслав.

Все говорят, что Шаинский оставил шесть квартир в Москве. Господи. Где эти квартиры? Дайте хоть одну. После его смерти осталось много счетов и долгов. В Америке, где он жил, очень дорого за ним было ухаживать. Там 4-5 тысяч долларов стоит просто перевозка. Там буквально за воздух платишь, — сказал младший сын композитора.

Владимир Шаинский умер в 2017 году. Ему было 92 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова композитора Владимира Шаинского Светлана слегла в больницу из-за судов за наследство, которые длятся вот уже два года. Об этом рассказал сын Шаинского Вячеслав.