Младшая дочь Зайцева не могла найти в себе силы подойти к гробу отца MK.RU: младшая дочь Зайцева не могла подойти к гробу отца больше часа

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Младшая дочь модельера Егора Зайцева, 15-летняя Анастасия, на церемонии прощания не могла подойти к гробу отца больше часа, передает MK.RU. Девочка закрылась черной кепкой и очками. Она подошла к покойному лишь в конце церемонии.

Около гроба девочка сняла головной убор и очки, после чего простилась с родителем. Ее поддерживали родственники, а также байкер, известный под псевдонимом Хирург.

На прощании также присутствовала бывшая жена модельера Дарья. Она первой подошла к гробу бывшего супруга. Долгое время женщина разговаривала с ним, поправляя ленты на голове покойного.

Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково. Отмечается, что накануне могилу его отца, российского кутурье Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни 30 апреля 2023 года, тщательно убрали. Там остался только один букет цветов и крест.

Как заявил посетивший церемонию прощания певец Юлиан, Зайцева целенаправленно убивали целый год. По его словам, дизайнера «поливали грязью» со всех телеканалов. Сын кутюрье был очень ранимым человеком, добавил артист.

Подруга семьи Зайцевых Марина Синотова тем временем рассказала, что после смерти сына Вячеслава Зайцева Дом моды должен стать музеем его имени. Она отметила, что под эти цели можно было бы выделить часть здания, где желающие смогут ознакомиться с историей творческой семьи.