Младшая дочь Пугачёвой впечатлила отца новым платьем со стразами

https://static.news.ru/photo/fb911d3e-5629-11eb-a251-fa163e074e61_660.jpg Лиза Галкина Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Младшая дочь Аллы Пугачёвой Лиза Галкина сумела произвести на своего отца Максима Галкина впечатление. Девочка нарядилась в новое платье с графическим рисунком и инкрустацией стразами.

Девочка в восторге от обновки и хвастается снимающему её на видео отцу.

Вечерненькое платьице! — делает вывод дочь Примадонны, поглаживая наряд ладонями.

Девочка признаётся, что не сразу поняла, что это за вещица. Сначала она приняла обновку за майку, но после быстро разобралась, что к чему.

Чудесно! — поддержал дочку юморист.

Семилетняя Лиза Галкина, как и все девочки, очень любит наряжаться. Но она явно не избалована и обладает большим чувством юмора, как и её отец. Это видно по её поведению в роликах, которые публикует о своих детях Максим Галкин.

У Лизы есть ещё брат-близнец Гарри. Вместе они пошли в прошлом году в первый класс. Им тяжело даётся раннее пробуждение и школьный режим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на одной из фанатских страничек дочки певицы Аллы Пугачёвой и артиста Максима Галкина Лизы появилась фотография, на которой девочка запечатлена вместе с папой в Кремле. В кадре звёздный ребёнок появился в платье.