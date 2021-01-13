Младшая дочь Пугачёвой впечатлила отца новым платьем со стразами

Младшая дочь Аллы Пугачёвой Лиза Галкина сумела произвести на своего отца Максима Галкина впечатление. Девочка нарядилась в новое платье с графическим рисунком и инкрустацией стразами.
Девочка в восторге от обновки и хвастается снимающему её на видео отцу.
Вечерненькое платьице! — делает вывод дочь Примадонны, поглаживая наряд ладонями.
Девочка признаётся, что не сразу поняла, что это за вещица. Сначала она приняла обновку за майку, но после быстро разобралась, что к чему.
Чудесно! — поддержал дочку юморист.
Семилетняя Лиза Галкина, как и все девочки, очень любит наряжаться. Но она явно не избалована и обладает большим чувством юмора, как и её отец. Это видно по её поведению в роликах, которые публикует о своих детях Максим Галкин.
У Лизы есть ещё брат-близнец Гарри. Вместе они пошли в прошлом году в первый класс. Им тяжело даётся раннее пробуждение и школьный режим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на одной из фанатских страничек дочки певицы Аллы Пугачёвой и артиста Максима Галкина Лизы появилась фотография, на которой девочка запечатлена вместе с папой в Кремле. В кадре звёздный ребёнок появился в платье.