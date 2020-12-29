Младшая дочь Пугачёвой поздравила маму собственным рэпом

https://static.news.ru/photo/cb1daa6e-4b2a-11eb-87e0-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Младшая дочь Аллы Пугачёвой Лиза Галкина зачитала Примадонне в честь праздника рэп собственного сочинения. Для этого девочка облачилась в джинсовую куртку поверх полосатого свитера и двигалась в такт собственному сочинению, как настоящий рэпер.

Снимал выступление сестры Гарри Галкин. Поклонники отмечают, что Лиза невероятно талантлива во всём. Дочь Пугачёвой и Галкина играет на фортепиано, поёт, а к любому делу семилетний ребёнок подходит с фантазией.

К примеру, свои рисунки дочь Примадонны собрала в отдельной комнате, которую назвала «выставочным залом». Вместе с братом они организовали целый вернисаж, куда пригласили родителей.

Лиза Галкина ещё и невероятная модница. Только недавно девочка позировала в окружении родных в белом шифоновом платье, белых сандалиях и с сумкой в цвет на длинном ремешке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снимок Аллы Пугачёвой с совсем ещё маленькой Лизой появился в фан-группе Примадонны в соцсетях. Малыши Гарри и Лиза появились на свет в 2013 году, певица и её муж Максим Галкин долго не показывали детей публике.