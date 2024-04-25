MK.RU: дочь Владимира Машкова сделала резкое заявление об отце MK.RU: Мария Машкова окончательно отреклась от отца

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Мария Машкова

Издание MK.RU сообщает, что дочь российского актера Владимира Машкова Мария, покинувшая Россию, окончательно отреклась от отца. По информации СМИ, сейчас женщина больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет, — приводит MK.RU слова Марии.

Как пишет издание, Машкова сохранила в памяти образ родителя, когда ему было около 25 лет. В публикации говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем».

Мария Машкова проживает в США. Разногласия между ней и звездным отцом начались из-за спецоперации, которую актриса резко осудила. Владимир Машков призывал дочь извиниться за такую позицию, которую назвал предательством. После того как девушка отказалась извиняться и возвращаться из Соединенных Штатов, по слухам, актер прекратил любое общение с ней.

При этом недавно Мария Машкова обратилась к родителям в Instagram (деятельность в РФ запрещена), назвав их рок-звездами. Она призналась, что счастлива быть их ребенком и благодарна за то, что они очень сильно любили друг друга. Свою публикацию она закончила фразой «Да будет мир во всем мире!»