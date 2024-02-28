«Нет доказательств»: адвокат объяснил, почему РКН проиграл Криду в суде Адвокат Подшибякин: РКН проиграл Егору Криду в суде в деле о рекламе казино

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Егор Крид

Роскомнадзор не смог подтвердить в суде, что певец Егор Крид публиковал рекламу онлайн-казино на своем аккаунте в Twitch, заявил адвокат Владислав Подшибякин в комментарии РИА Новости. Реклама, на которую обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оказалась всплывающим окном от самой платформы. Команда артиста ее не публиковала.

Сам Роскомнадзор, по сути, в процессе признал, что у них нет доказательств того, что какую-то рекламу казино или гиперссылки размешал Егор Крид. Те ссылки, на которые ссылаются, это всплывающие окна, которые работают независимо от пользователя платформы. То есть, это размещает сама платформа Twitch, — пояснил Подшибякин.

В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной и Лиге безопасного интернета иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. По делу была назначена экспертиза, но слушания приостановлены на время ее проведения. Крид утверждал, что Мизулина сделала оскорбительное и не соответствующее действительности заявление в адрес певца. Глава Лиги безопасного интернета в феврале 2023 года обратилась в ФАС и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в числе которых был Крид.