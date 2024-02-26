Мизулина «разрешила» Моргенштерну вернуться в Россию Мизулина заявила, что Моргенштерн может без препятствий вернуться в Россию

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

У российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нет препятствий для возвращения в Россию, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со школьниками и студентами в Тюмени. По ее мнению, скорее всего, не приезжать в РФ — это личный выбор артиста. Видео разговора с учащимися она опубликовала в своем Telegram-канале.

Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор, — отметила Мизулина.

Исполнителя несколько раз штрафовали за нарушение законодательства об иноагентах. Его неисполнение может повлечь уголовную ответственность.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Моргенштерн повысил цены на свои концерты после запрета посещать Объединенные Арабские Эмираты. Теперь рэпер готов выступить на мероприятии за 9 млн рублей и при соблюдении райдера. В соответствии с требованиями музыканта, организаторы должны взять на себя все расходы и вопросы, которые касаются виз, документов, таможенных сборов и оплаты авиабилетов.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Моргенштерн уже не является примером для российской молодежи. Он считает, что жизнь стала более реалистичная и «гламурная туса уходит в прошлое». Поэтому, по его мнению, Моргенштерн может жить, где хочет, в том числе и в России.