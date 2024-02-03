Митя Фомин рассказал, как его «отжали в центрифуге» на экстрим-шоу Митя Фомин: после шоу «Выжить в Самарканде» пришлось обновлять рефлексы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Митя Фомин

Певец Митя Фомин признался в интервью журналу Hello, что после участия в шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ ему пришлось «обновлять свои рефлексы». Он также добавил, что в условиях шоу обновил некоторые социальные навыки.

Я благодарный участник, мне нравится пробовать себя в чем-то новом. А «Выжить в Самарканде» — это как побывать в центрифуге. Тебя как будто постирали, отжали, и вот ты в первозданном виде заново учишься, обновляешь свои рефлексы, — рассказал Фомин.

При этом певец отметил, что в следующий раз 100 раз подумает, прежде чем принять приглашение на подобный квест, поскольку «шоу становятся все сложнее и хитрее».

В шоу «Выжить в Самарканде» популярные личности соревнуются в испытаниях с обычными людьми из российских городов за приз в 10 млн рублей. Кроме того, победители проводят ночь в дорогом отеле, а проигравшие отправляются в горный лагерь, где сталкиваются с нехваткой еды и бытовым дискомфортом.

Ранее Фомин рассказал, что повысил стоимость своих выступлений. Он отметил, что сделал это, «поскольку не хуже остальных» и поет только вживую. При этом он отметил, что не каждого артиста зритель желает слышать с живым голосом.