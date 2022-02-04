Мисс Москва показала повзрослевшего сына от короля Малайзии

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Руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры, предположил актёр юмористического шоу «Уральские пельмени» и кинопродюсер Сергей Ершов. Артист также назвал возможного преемника бессменного ведущего КВН: им может стать телеведущий Иван Ургант. По мнению актёра, повод для поиска замены стала болезнь коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Масляков хочет многих попробовать и уже потом выбрать постоянного ведущего КВН. Я считаю, что это прекрасный, грамотный ход, — заявил Ершов. Он добавил, что программу также могут вести «люди, не...