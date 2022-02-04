Мисс Москва показала повзрослевшего сына от короля Малайзии
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:58, 05 февраля 2022
Фото: rihanapetra / Instagram
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Бывшая жена экс-короля Малайзии и модель Оксана Воеводина опубликовала снимок повзрослевшего сына и рассказала о его успехах в изучении английского языка. Мисс Москва — 2015 написала, что это стало результатом того, что она отдала ребёнка в детский сад. При этом, по словам модели, мальчик прекрасно говорит по-русски. Она также отметила, что у него проявляются музыкальные способности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
У Леона превосходный слух — он так хорошо поёт, что может спеть любую детскую песню. Это точно не в меня, мне медведь на ухо наступил. Так что будем развивать музыкальные способности и актёрское мастерство, — написала Воеводина.
В мае мальчику исполнится три года. Подписчики восхитились снимком и поздравили маму с таким талантливым ребёнком, пожелав семье здоровья.
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