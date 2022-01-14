Мисс Беларусь описала пережитое на новом шоу СТС

Мисс Беларусь Таша Белая хотела отказаться от участия в новом шоу «Не дрогни!» на СТС во время первого же испытания, сообщает «Слово и Дело». По словам девушки, она ошиблась, когда сначала ожидала, что это будет юмористическая программа.

Но на кастинге поняла, что это не так. Тогда меня попросили опустить руку в коробку. Я очень боялась, что внутри будет насекомое. Потом решила, что это же юмористическая программа, чего бояться, руку не сожрут. Но вдруг услышала резкий звук. У меня был такой неустойчивый стул, что я откатилась назад. Продюсерам понравилась моя реакция. Знали, кого брать! Ведь я трусиха нереальная, всего боюсь! — рассказала Белая.

Она добавила, что на съёмках были действительно жёсткие испытания, но она осталась, потому что хотела побороть страхи. И благодаря последнему челленджу ей удалось избавиться от боязни высоты, считает Белая. Хотя во время него даже плакала.

Участница шоу также похвалила ведущих юмориста Михаила Галустяна, украинского тиктокера Артура Бабича и блогершу Валю Карнавал.

Ранее психиатр Аргья Саркель рассказала о том, как у людей появляются фобии, и дала советы, как их победить. Психиатры, по словам Саркель, применяют «систематическую десенсибилизацию», то есть постепенно воздействуют на людей с помощью тех стимулов, что являются источником фобии для каждого конкретно.