Миша Марвин назвал свое главное событие года Певец Миша Марвин назвал получение «Золотого граммофона» главным событием года

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Певец Миша Марвин заявил, что главным событием года для него является получение премии «Золотой граммофон». Кроме того, он назвал журналистам главную цель года наступающего.

Главное событие года — я не побоюсь сказать, что сегодняшний день и эта награда. Я ее очень долго ждал и, наконец-то, она у меня в руках, — сообщил музыкант.

При этом Марвин отказался отвечать на вопрос, кого лично он считает «артистом года».

Все артисты заслуживают этого звания. Все классные, все супер. Ханна, Джони, Анна Асти — да все! Хабиб классно выступил! Бомба! — заявил артист.

Главной целью наступающего год Марвин назвал выпуск первого большого сольного альбома. По словам артиста, он готов приступить к его записи и потому уже скоро будет «много музыки».

Ранее схожую цель на ближайший год обозначил певец Митя Фомин. По словам исполнителя, он намерен выпустить новый мини-альбом под названием «Артист», который был записан с композитором Алексеем Романовым. Фомин отметил, что одной из заметных работ там должен стать дуэт с Ириной Понаровской.

В свою очередь Филипп Киркоров за кулисами церемонии «Золотой граммофон» сообщил, что встречать Новый год будет в кругу семьи. Он вспомнил слова Аллы Пугачевой о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным. По словам артиста, у него есть такое количество денег, чтобы отказаться от работы в новогодние праздники.