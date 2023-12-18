Миронов рассказал о ссоре с Орбакайте во время знакомства Евгений Миронов рассказал, что перепутал Орбакайте с Ветлицкой при знакомстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Миронов

Актер Евгений Миронов рассказал в эфире программы «Синяя птица» на телеканале «Россия 1», что при знакомстве он перепутал артистку Кристину Орбакайте с ее коллегой по эстраде Натальей Ветлицкой. По его словам, дочь Примадонны не разговаривала с ним после этого неделю.

Как пояснил Миронов, он встретил Орбакайте на съемках фильма «Лимита». Артист заявил, что является ее поклонником. При этом он высказала восхищение композицией, которую исполняла Ветлицкая.

Говорю: «Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня». Она спрашивает: «Какая?». Говорю: «Посмотри в глаза, я хочу сказать», — отметил Миронов.

По его словам, эту песню, как оказалось, пела Ветлицкая.

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