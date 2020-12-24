Миро высмеяла Асмус за неуверенность в себе после слов о разводе

https://static.news.ru/photo/5e05601a-460d-11eb-84ba-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Блогер Лена Миро отреагировала на заявление 32-летней актрисы Кристины Асмус о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. Она считает, что артистка крайне не уверена в себе и пытается доказать фанатам и всему миру свою правоту.

Ранее звезда сериала «Интерны» рассказала, что была инициатором расставания с Харламовым, поскольку устала от мужа. Она подчеркнула, что решение о разводе не было общим, а теперь, освободившись от супружеских уз, девушка абсолютно счастлива.

Асмус настолько смешна в своём возмущении, что я даже рада за Гарика — молодец, что развёлся! Она ещё выльет на тебя цистерну помоев. Ты своим «обоюдно решили» просто угробил девке востребованность! — написала Миро в своём блоге.

Она подчеркнула, что Харламов не смог бы построить нормальных отношений с психически неустойчивой звездой фильма «Текст». Шоумен толерантно в одном из интервью рассказал, что они с Кристиной задолго до развода разлюбили друг друга.

Асмус такого спустить не смогла. Вообще, зря парится, волнуясь о словах Гарика, — подчеркнула скандальный блогер, добавив, что юморист об этом даже не задумывается.

Как писал NEWS.ru, юморист Павел Воля считает, что брак его друга и Асмус распался из-за того, что шоумен целыми днями сидел в телефоне и не уделял внимания своей жене. Звёздная пара объявила о расставании минувшим летом. Брак не спасла даже восьмилетняя дочь актёров.