Миро призвала Тодоренко «угомониться в стремлении отмыться»

https://static.news.ru/photo/9a96b03e-5c42-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Писательница и блогер Лена Миро заявила, что телеведущая Регина Тодоренко «перешла все границы» в попытках очистить репутацию после скандала с осуждением жертв домашнего насилия.

Миро раскритиковала решение Тодоренко передать свою статуэтку «Женщины года» искалеченной Маргарите Грачёвой, которой муж отрубил кисть одной руки.

Когда с Ритой случилась трагедия, Тодоренко об этом и словом не обмолвилась, как, впрочем, и почти все наши деревенские селебы-лицемеры... А тут вдруг вспомнила, потому что вспомнить о Рите в попытке восстановить свое реноме стало удобно, — цитирует Миро «Экспресс Газета».

Как писал NEWS.ru, в апреле редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.