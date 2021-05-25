«Мир сходит с ума!»: Фадеев предрёк обществу катастрофу

https://static.news.ru/photo/b0bc6450-bd51-11eb-bc83-96000091f725_660.jpg Макс Фадеев Фото: vk.com/maximfadeev

Продюсер Макс Фадеев в своём Instagram предрёк обществу глобальную катастрофу из-за нравственного упадка.

По его словам, он чувствует, что надвигается что-то очень серьёзное «по примеру Содома и Гоморры».

Мир реально сходит с ума! Конечно, у этого есть и научные, и астрологические объяснения. А по мне, это целенаправленное разрушение идеологии, нравственности, и любых традиций, несущих в своих правилах ограничения того или иного толка. А когда ограничений нет и идеологии нет, что такое хорошо или плохо, мы не учили и... Вот он, результат на лицо! — написал продюсер.

Фадеев считает, что людям необходимо срочно что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию, иначе в дело вмешаются высшие силы, которые «за стол переговоров с нами не сядут».

Большинство подписчиков согласилось с ним. По их мнению, новая идеология должна определить понятия «хорошо» и «плохо», а также регламентировать жизнь и установить ценности.

Надеюсь, что разум проснётся раньше, чем закончится терпение Всевышнего, — отметил один из подписчиков.

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