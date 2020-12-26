Лолита заявила, что никогда не хотела много детей

https://static.news.ru/photo/6a0db126-481c-11eb-a68e-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Российская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что никогда не хотела много детей.

Она считает, что её музыкальная карьера негативно отразилась на её личной жизни: ей так и не удалось найти счастье ни в одном из пяти браков и она не смогла обзавестись большой семьёй. Но сама артистка признаёт, что сценическая деятельность ей ближе тихой семейной жизни.

Никогда не мечтала иметь много детей и была права, потому что моя работа этого не предполагает. Всё-таки если хочешь детей, у тебя должно быть больше времени на общение. Я не чайлдфри. В 57 лет я хочу жить для себя, — цитирует Милявскую издание StatHit.

У певицы есть дочь Ева от третьего брака с шоуменом Александром Цекало. Сейчас 21-летняя девушка живёт у бабушки на Украине.

Ева будет расти в том, что мне недодали с лихвой. В вербальном смысле. Да, у меня не растёт Мэрилин Монро, не модель, но я ей всё время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее, — сказала певица.

Ранее NEWS.ru писал, что суд полностью отклонил иск компании «Си Ди Лэнд контакт», требовавшей взыскать с Первого канала 3 млн рублей за использование песни Лолиты Милявской «На „Титанике“» в телешоу «Голос».