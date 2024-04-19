Милош Бикович раскрыл свои ожидания от ММКФ Бикович заявил, что ждет качественных фильмов на ММКФ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Милош Бикович

Актер Милош Бикович заявил, что ждет от Международного московского кинофестиваля качественных картин производства стран и режиссеров, с которыми у него не было возможности познакомиться раньше, передает корреспондент NEWS.ru с красной ковровой дорожки. По словам артиста, выгода фестиваля с культурной точки зрения заключается в открывающихся новых перспективах. Он назвал мероприятие коктейлем, «из которого будет потом положительный взрыв креатива».

Я люблю Московский кинофестиваль, для меня приятно всегда здесь находиться, для меня это честь. Ожидаю множество хороших, качественных фильмов кинематографа стран и режиссеров, с которыми у меня раньше не было шанса познакомиться. В прошлый раз воодушевлен был и коллегами в жюри, и, например, иранскими производителями, которые производили кино за три копейки, но брали за душу, — отметил актер.

Известно, что на 46-м в основном конкурсе представлено 11 полнометражных картин. Всего покажут более 230 фильмов. Церемония открытия по традиции проходит в Московском театре мюзикла. Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков ранее отметил, что мероприятие хорошо тем, что на нем представлены разнообразные фильмы.