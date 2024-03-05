Милош Бикович раскрыл главный секрет создания успешного фильма Бикович: любой фильм будет иметь успех в России при хорошей сюжетной истории

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Главным секретом создания успешного фильма является заложенная в основу сюжета хорошая история, заявил сербский и российский актер Милош Бикович во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на полях Всемирного фестиваля молодежи. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, если создатели картины покажут хорошую историю и интересно ее расскажут, то она полюбится российским зрителям и кино будут смотреть.

На самом деле [российский] зритель хочет хорошего фильма. Если хорошая история, хорошо рассказана, если она интересная, то неважно, ее будут смотреть, ее будут любить. Тут формулы нет. Конечно, есть тенденции сейчас снимать сказки, снимать комедии, немного фантастические, но самое главное, чтобы была хорошая история, — высказался Бикович.

Актер добавил, что в последнее время большим успехом в России пользуются экранизации произведений и анимационное кино. Бикович также посоветовал обратить внимание на некоторые фильмы сербских режиссеров, снятые еще в XX веке, в частности «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича и «Кто там поет?» Слободана Шияна.

Ранее Бикович рассказал, что принять участие в съемках картины «Любовь со второго взгляда» его вынудили друзья из кинематографа. По его словам, изначально он отказался от роли в фильме Олжаса Нурбая. Бикович пошутил, что продюсеры пригрозили ему окончанием кинокарьеры, после чего он согласился.