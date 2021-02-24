Милош Бикович прокомментировал получение российского паспорта

Сербский актёр Милош Бикович назвал получение российского паспорта «благословением и источником счастья». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Для меня это благословение и источник счастья. Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина! — отметил актёр.

Ранее сообщалось, что 33-летний Бикович стал гражданином Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В общей сложности он содержит список из 91 имени лиц, которые принимаются в российское гражданство, многие из них были указаны вместе с детьми.

Милош Бикович известен российским зрителям по ролям в отечественных фильмах и сериалах. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», а в 2020 году он исполнил главную роль в сериале «Магомаев».

В январе защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес сообщил, что его супруга хочет получить российское гражданство. Фернандес пришёл в ЦСКА в 2012 году. Через четыре года он смог получить российский паспорт, а ещё спустя год получил вызов в сборную России.