https://static.news.ru/photo/94057d8c-5ea8-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Звезда картины «Холоп» 32-летний сербский актёр Милош Бикович сообщил, что мечтает встретить вторую половинку для создания семьи, так как жизнь без детей он считает «пустоватой».

Моя цель — обеспечить себя жильём, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи, — рассказал KP.RU Бикович.

Он также признался, что не имеет больших амбиций. Актёр намерен и дальше совершенствоваться в профессии, но когда у него появится семья, будет готов пожертвовать какими-то проектами, «чтобы быть с детьми».

Как писал NEWS.ru, частые киносъёмки в России натолкнули Милоша Биковича на идею обзавестись собственным жильём в Москве. Как рассказал артист, в ближайшее время он задействован в двух проектах в России, причём в одном из них не только как актёр, но и как продюсер. Поэтому ему нужно место, где он мог бы чувствовать себя комфортно и восстанавливать силы между съёмками.