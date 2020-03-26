https://static.news.ru/photo/7eac1e0a-6ea2-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил рэпера Джигана за то, что он по возвращении из США устроил вечеринку и тем самым нарушил режим самоизоляции.

Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, — сказал парламентарий РИА Новости.

Депутат предложил впредь сообщать в альбомах и клипах рэпера, что он потенциальный разносчик заразы. По его мнению, артиста следует наказать пожизненно, чтобы все запомнили его как «мистера микроба», а не Джигана.

Ранее NEWS.ru писал, что Милонов предложил ввести уголовную ответственность за намеренное заражение коронавирусом. Он также высказался за принудительную изоляцию заражённых.

В России зафиксировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших составляет 29 человек. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи. При этом 18,9 тысячи умерли, более 109 тысяч выздоровели.