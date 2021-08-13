Милонов предложил дополнять фильмы «с вымыслом о прививках» дисклеймерами

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил дополнять фильмы и сериалы об эпидемиях и катастрофах, вызванных последствиями вакцинации, дисклеймерами, предупреждающими о художественном вымысле авторов, передаёт «Газета.Ru».

Необходимо ставить дисклеймер там, где есть любой художественный вымысел на эту тему, потому что подобный контент может вводить людей в заблуждение. <...>А то насмотрятся, что кто-то кого-то заразил — и не пойдут делать прививку, — выразил своё мнение парламентарий.

В качестве примера Милонов привёл фильмы, в которых каскадёрами выполняются опасные для здоровья трюки: в таких случаях обычно пишут «не повторять». Депутат провёл прямую параллель с подобными кинокартинами про эпидемии и массовое заражение. По его мнению, впечатлительные люди могут экстраполировать ситуацию в кино на реальную жизнь и отказаться от вакцинации, опираясь на художественный замысел автора. Милонов считает, что подобное предложение должен рассмотреть Роскомнадзор и обязать добавлять соответствующее «предписание к фильмам, где звучит ненаучная точка зрения на вакцинацию».

Ранее Милонов опубликовал ролик в TikTok, в котором призвал поступать с гомосексуалистами «как с бездомными кошками», то есть «открыть для них приют и кормить кормом».