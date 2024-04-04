Милохин станцевал под песню «Да, я русский, со мной Бог!» Милохин снял ролик с танцами под песню «Наша Russia, Америка параша»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложил видео своего танца вприсядку под трек «Да, я русский» исполнителей Наверное Поэт, Якоръ, Even Cute, Ernest Merkel. Милохин пояснил, что этот контент не несет оскорбительного подтекста.

В композиции, в частности, есть такие строчки: «Да, я русский, со мной Бог. Наша Russia, держава наша. Наша Russia, Америка параша». Во время слов о США Милохин показал на видео неприличные жесты. Поклонники блогера в комментариях отметили, что он «сильно хочет домой» и скучает по родине.

Ранее Милохин рассказал, что не планирует жить в России постоянно, но хочет иметь возможность приезжать на родину для заработков. По словам тиктокера, для возвращения ему предложили записать ролик с извинениями и сделать фото с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Милохин отметил, что не имеет ничего против и готов «вдохновлять детей и подростков».

До этого Милохин отказался выходить на свой первый боксерский бой под трек исполнителя SHAMAN «Я русский». Тиктокер назвал песню кринжем и добавил, что под нее поединок не восприняли бы всерьез. Блогер подчеркнул, что хочет, чтобы все осознали, насколько этот бой важен и серьезен для него. В итоге Милохин вышел на ринг под государственный гимн России.