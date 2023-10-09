Как выглядят самые красивые девушки страны: фото «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева стала победительницей конкурса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия 2023»

В финале конкурса «Мисс Россия — 2023» победила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она будет представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». За первое место Маргарита также получит миллион рублей.

Финал «Мисс Россия — 2023» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Корону Голубевой передала «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. Она принимала участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная», где дошла до полуфинала. Голубева известна не только как модель, но и как участница десятого сезона шоу «Голос», однако не смогла попасть на проект. На слепых прослушиваниях ее вокал оценил Александр Градский: он жалел, что не повернулся к ней, когда она выступала на сцене.

В финале конкурса титул «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова и участница из Тольятти Елизавета Дудина. Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

Как проходил финал конкурса «Мисс Россия — 2023» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.