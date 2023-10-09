В финале конкурса «Мисс Россия — 2023» победила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она будет представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». За первое место Маргарита также получит миллион рублей.

Финал «Мисс Россия — 2023» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Корону Голубевой передала «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. Она принимала участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная», где дошла до полуфинала. Голубева известна не только как модель, но и как участница десятого сезона шоу «Голос», однако не смогла попасть на проект. На слепых прослушиваниях ее вокал оценил Александр Градский: он жалел, что не повернулся к ней, когда она выступала на сцене.

В финале конкурса титул «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова и участница из Тольятти Елизавета Дудина. Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

Как проходил финал конкурса «Мисс Россия — 2023» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Елизавета Дудина (Тольятти) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Дудина (Тольятти) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Алина Писмарева (Ярославль) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ruСергей Петров/NEWS.ru

Алина Писмарева (Ярославль) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Мария Буднякова (Нижний Новгород) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Буднякова (Нижний Новгород) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Анастасия Омелина (Пермь) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Омелина (Пермь) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Ариана Ахметова (Тыва) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ариана Ахметова (Тыва) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Анастасия Веснина (Краснодар) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Веснина (Краснодар) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Екатерина Воробьева (Оренбургская область) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Воробьева (Оренбургская область) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Дарья Безнощенко (Омск) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Безнощенко (Омск) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Екатерина Морозова (Казань) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Морозова (Казань) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Александра Сташкевич (Тюменская область) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александра Сташкевич (Тюменская область) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Ксения Рогожина (Еманжелинск) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Рогожина (Еманжелинск) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Анфиса Попова (Карелия) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анфиса Попова (Карелия) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Ксения Захарченко (Краснодарский край) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Захарченко (Краснодарский край) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Анастасия Антонова (Марий Эл) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Антонова (Марий Эл) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Виктория Федорищева (Приморский край) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Федорищева (Приморский край) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Елизавета Василенко (Сочи) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Василенко (Сочи) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Певица Ханна выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Ханна выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Певец Стас Пьеха выступает в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Стас Пьеха выступает в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Любовь Хохолова (Республика Саха) во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Хохолова (Республика Саха) во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Певица Ханна выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Ханна выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Член жюри, певец Дмитрий Маликов на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член жюри, певец Дмитрий Маликов на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Член жюри композитор Владимир Матецкий в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Член жюри композитор Владимир Матецкий в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Член жюри Игорь Чапурин в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член жюри Игорь Чапурин в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Певица Нюша во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023»

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург)

Вторая вице-мисс Россия — 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Вторая вице-мисс Россия — 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023»

Мисс Россия — 2022 Анна Линникова на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мисс Россия — 2022 Анна Линникова на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023»

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия 2023»

Ведущие Максим Привалов и Александра Маслакова во время финала конкурса «Мисс Россия 2023» в концертном зале Barvikha Luxury Village

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ведущие Максим Привалов и Александра Маслакова во время финала конкурса «Мисс Россия 2023» в концертном зале Barvikha Luxury Village

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия 2023»