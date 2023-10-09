В финале конкурса «Мисс Россия — 2023» победила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она будет представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». За первое место Маргарита также получит миллион рублей.
Финал «Мисс Россия — 2023» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Корону Голубевой передала «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. Она принимала участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная», где дошла до полуфинала. Голубева известна не только как модель, но и как участница десятого сезона шоу «Голос», однако не смогла попасть на проект. На слепых прослушиваниях ее вокал оценил Александр Градский: он жалел, что не повернулся к ней, когда она выступала на сцене.
В финале конкурса титул «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова и участница из Тольятти Елизавета Дудина. Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября в Эль-Сальвадоре.
Как проходил финал конкурса «Мисс Россия — 2023» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елизавета Дудина (Тольятти) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ruСергей Петров/NEWS.ru
Алина Писмарева (Ярославль) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мария Буднякова (Нижний Новгород) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Омелина (Пермь) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ариана Ахметова (Тыва) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Веснина (Краснодар) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Воробьева (Оренбургская область) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дарья Безнощенко (Омск) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Морозова (Казань) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александра Сташкевич (Тюменская область) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ксения Рогожина (Еманжелинск) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анфиса Попова (Карелия) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ксения Захарченко (Краснодарский край) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Антонова (Марий Эл) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Виктория Федорищева (Приморский край) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елизавета Василенко (Сочи) на конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ханна выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Стас Пьеха выступает в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Любовь Хохолова (Республика Саха) во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ханна выступает на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выступление финалисток национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Член жюри, певец Дмитрий Маликов на национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Член жюри композитор Владимир Матецкий в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Член жюри Игорь Чапурин в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова (справа)
Вторая вице-мисс Россия — 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) во время финала конкурса «Мисс Россия — 2023» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мисс Россия — 2022 Анна Линникова на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса «Мисс Россия 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ведущие Максим Привалов и Александра Маслакова во время финала конкурса «Мисс Россия 2023» в концертном зале Barvikha Luxury Village