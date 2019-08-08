https://static.news.ru/photo/8e1968ce-b9d6-11e9-97e4-fa163e074e61_660.jpg Милла Йовович Фото: L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам, что готовится стать матерью в третий раз.

По словам 43-летней актрисы, ей пришлось сдать несколько десятков анализов и пройти обследование, так как до этой беременности у неё уже был выкидыш. Сейчас она переживает из-за того, что находится не в самом лучшем детородном возрасте.

Врачи сообщили мне, что я миновала зону риска и теперь могу успокоиться, — цитирует Йовович « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал о том, что звезда «Обители зла» дала повод прессе обсуждать её внешний вид. Актриса приехала на премьеру боевика «Хеллбой» Нила Маршалла в чёрном платье из странного материала, напоминающего ПВХ.