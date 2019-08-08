Американская актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам, что готовится стать матерью в третий раз.
По словам 43-летней актрисы, ей пришлось сдать несколько десятков анализов и пройти обследование, так как до этой беременности у неё уже был выкидыш. Сейчас она переживает из-за того, что находится не в самом лучшем детородном возрасте.
Врачи сообщили мне, что я миновала зону риска и теперь могу успокоиться, — цитирует Йовович «Свободная пресса».
Ранее News.ru писал о том, что звезда «Обители зла» дала повод прессе обсуждать её внешний вид. Актриса приехала на премьеру боевика «Хеллбой» Нила Маршалла в чёрном платье из странного материала, напоминающего ПВХ.