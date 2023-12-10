Милиционер Ильдар из «Слова пацана»: что за актер, где снимался

Фото: Пресс-служба Wink

Антон Васильев в роли милиционера Ильдара

Российский актер Антон Васильев снялся в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в роли майора милиции Ильдара Юнусовича. Что известно о его карьере и личной жизни?

Что делает милиционер Ильдар в «Слове пацана»

В сериале Ильдар Юнусович играет сотрудника уголовного розыска, который помогает семье Андрея Пальто. Ильдар живет в доме Андрея и его матери Светланы Михайловны. Сначала он заботится о них и помогает продуктами, когда Светлану обманывают при игре в наперстки, а затем вступает с ней в отношения, и они начинают жить вместе.

Спустя время Светлана выгоняет Ильдара, но позже он помогает Андрею забрать мать из психиатрической больницы, предлагая работнику взятку. Кроме того, Пальто подслушивает разговоры милиционера и выясняет, что милиция готовит задержания Вовы Адидаса.

Фото: Пресс-служба Wink Антон Васильев

Что известно о карьере Васильева

Антон Васильев родился в 1984 году в Ленинграде. Отец был инженером, мать — учителем. Несмотря на то что в семье не было творческих людей, во время учебы в школе Антон занимался в Театре юношеского творчества. Близкие не разделяли увлечения подростка.

После выпуска он поступил в СПГАТИ, где его наставником стал Вениамин Фильштинский. В 2006 году он окончил институт и начал играть в Рижском театре имени А. П. Чехова, а также в нескольких других театрах Санкт-Петербурга.

В Северной столице и началась кинокарьера артиста. Ему доставались эпизодические роли в таких известных картинах, как «Улицы разбитых фонарей — 4», «Тайны следствия», «Думай как женщина», «Одноклассницы» и других.

В 2010 году Васильев решил переехать в Москву, где подрабатывал таксистом и разгружал фуры. Сначала он играл в Учебном театре «На Моховой», а позже стал членом труппы театра «Седьмая студия». Известность ему принесла роль первого плана в сериале «Невский» — Васильев примерил образ Павла Семенова, майора полиции, бывшего телохранителя криминального авторитета.

«Я вырос в обычном спальном районе Петербурга и сейчас, благодаря сериалу „Невский“, я живу в центральном районе Петербурга», — говорил Васильев в одном из интервью.

В 2021 году актёр привлёк внимание критиков ролью в сериале «Хрустальный».

«Мне прислали сценарий в самом начале карантина. Я неважно себя чувствовал, к тому же тогда непонятно было, что это за вирус, настроения были тревожные, беспокойно было. И в этот момент мне приходит сценарий, где на первой странице мертвый изнасилованный ребенок. <...> Я сценарий открыл — и сразу закрыл. Решил, что это уже перебор», — рассказал Васильев, в итоге давший согласие на съемки.

Первую главную роль Васильев исполнил в короткометражном фильме «Канитель». Всего же фильмография артиста насчитывает более 60 работ: от «Стритрейсеров» до «Вторжения».

Фото: Пресс-служба Wink Антон Васильев

«Один из моих любимых актеров — Антон Васильев! Блистательно сыграл в „Хрустальном“ и „Невском“!» — пишут об артисте на одном из форумов.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» не первая картина Жоры Крыжовникова с участием Васильева. Критики высоко оценили игру актера в сериале «Звоните Ди Каприо!», который вышел на экраны в 2018 году.

В 2023 году на экраны вышла еще одна провокационная картина с участием Васильева — «Открытый брак». Партнершей по съемкам стала Марина Александрова. Актер примерил образ мужа-изменщика Севы, который соглашается на эксперимент с супругой, чтобы сохранить отношения: пара, прожившая вместе 20 лет, «примеряет» на себя открытый брак.

«Хочу сказать, что это один из самых прекрасных партнеров в моей жизни. Поняла, что не хочу его отпускать, пусть еще со мной побудет!» — рассказывала Александрова о съемках с Васильевым.

Что известно о личной жизни Васильева

Антон Васильев не афиширует свою личную жизнь. В 2022 году он рассказал в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ, что женат на Алле Прокопович, которая старше супруга на 11 лет. Она, по данным «Вокруг Кино», работает в издательском бизнесе и несколько лет занимала должность заместителя генерального директора издательства АСТ. Пара воспитывает двух дочерей, Полину и Ульяну.

«Девчонки — сумасшедшие! Мое главное достижение в жизни!» — говорил Васильев.

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