Мила Кунис впервые после громкого скандала появилась на красной дорожке

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Мила Кунис

40-летняя американская актриса Мила Кунис после долгого перерыва появилась на публике, сообщает Daily Mail. Она посетила мероприятие, посвященное 25-летию юбилея популярного анимационного сериала «Гриффины» на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе.

Стилисты Кунис создали для нее мягкие волны в прическе, а визажисты сделали насыщенный вечерний макияж, акцентируя внимание на глазах и губах, украшенных нежным блеском. Кунис озвучивала Мег Гриффин в анимационном ситкоме «Гриффины» с 1999 года.

Американские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис до этого извинились за письма, написанные в поддержку их коллеги Дэнни Мастерсона, который был признан виновным в двух изнасилованиях. Катчер и Кунис были среди 50 человек, которые обратились к судье с просьбой помиловать Мастерсона перед вынесением приговора. В своих письмах они называли Дэнни «исключительным человеком» и «образцом для подражания».

Ранее сообщалось, что голливудская семья Кунис и Катчера удивила поклонников мнением о детской гигиене, заявив что купать наследников каждый день с мылом — излишняя привычка. Это заявление Катчер и Кунис сделали в подкасте Armchair Expert, отвечая на вопросы ведущего шоу Дэкса Шепарда.