Поношенное и застиранное: Мила Йовович огорчила поклонников своим нарядом

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Голливудская актриса Мила Йовович удивила поклонников своим будничным нарядом домохозяйки, в котором появилась в Париже. Папарацци подловили звезду мирового кино в одежде, которая больше подходит для дома иди даже для дачи, чем для прогулок по улицам в столицы мировой моды.

Отправившись по делам, 45-летняя актриса, судя по всему, надела то, что первым попалось под руку. Она надела тонкую растянутую водолазку чёрного цвета, под которой не обнаружилось нижнего белья, пишет StarHit. К тому же этот элемент одежды оказался достаточно изношенным, а на левой были замечены налипшие белые волоски и пыль.

Довершала образ длинная цветастая юбка-накидка, которая тоже производила впечатление застиранной и выгоревшей на солнце.

Поразили поклонников и несвежие пряди Йовович, которые развивались на ветру. У неё был откровенно усталый вид, что вполне объяснялось длительным перелётом — актриса провела в небе 11 часов. Впрочем, некоторые поклонники забеспокоились: даже под защитной маской они разглядели отёкшие глаза, заподозрив некую болезнь.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев показал, какой тип платья является модным в текущем сезоне и при этом зрительно сильно стройнит. Специалист отметил, что такой эффект достигается за счёт покроя изделия.