Мик Джаггер отметил 80-летие в компании Леонардо Ди Каприо и Ленни Кравица Daily Mail: Джаггер отметил 80-летие в ночном клубе в Лондоне вместе с Ди Каприо и Кравицем

Фото: MAGO/Thomas Bartilla/Global Look Press

Рок-музыкант Мик Джаггер

Британский рок-музыкант Мик Джаггер с размахом отпраздновал свой 80-летний юбилей, пригласив знаменитых друзей в ночной клуб Embargo Republica в лондонском районе Челси, сообщает Daily Mail. Гостями вечеринки были актер Леонардо Ди Каприо, певец Ленни Кравиц и модельер Стелла Маккартни. Поздравить артиста также приехала его подруга Мелани Хемрик, с которой он недавно обручился, и бывшая жена Джерри Холл, с которой музыкант прожил 22 года.

На празднике была почти вся его семья, в том числе дочери Джорджия Мэй Джаггер, Элизабет и Джейд Джаггер, его младший 75-летний брат Крис, режиссер нашумевшего фильма «Элвис» Баз Лурман, а также его коллега по группе Rolling Stones Ронни Вуд. Неожиданно появились Ди Каприо и Кравиц, знаменитости приехали издалека, чтобы присоединиться к Мику в эту ночь, — сообщает издание.

Вечеринка длилась всю ночь. Папарацци сфотографировали Джаггера на выходе из клуба рано утром. На имениннике был элегантный темно-зеленый костюм с черной атласной рубашкой в ​​горошек, которые он дополнил кроссовками и шарфом.

Вы никогда не превзойдете Мика Джаггера, он лучший фронтмен, который когда-либо был. Он вообще вне конкуренции. Есть Мик, а все остальные из нас где-то в конце, — сказал о юбиляре основатель и вокалист английской группы The Who Роджер Долтри.

Ранее музыкальный критик Бабичев назвал Джаггера величайшим шоуменом в истории. По мнению эксперта, одна из ярких сторон музыканта и группы Rolling Stones — бунтарство. Этим коллектив сильно отличается от The Beatles. Несмотря на преклонный возраст, Джаггер остается прирожденным и неподражаемым фронтменом, отметил Бабичев.