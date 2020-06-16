Михалкова рассказала, как подралась на корпоративе

https://static.news.ru/photo/b46b708c-afce-11ea-9e58-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в своей книге воспоминаний «Не говори мужчинам нет!» рассказала о неизвестных фактах из своей трудовой биографии и личной жизни.

Как написала девушка, однажды на одном корпоративе она в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Вечеринка была устроена для авторитетных бизнесменов Екатеринбурга. Шоу-программа завершилась через четверть часа после начала, и все выступавшие артисты присоединились к банкету. Это был, по её словам, бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошёл каждый человек, сообщает сайт KP.RU.

Ранее Юлия Михалкова рассказала о своих чувствах после ухода из коллектива. По её словам, её часто посещают воспоминания о прежней жизни, поэтому порой кажется, что она вовсе никуда не уходила. На этот откровенный пост экс-участницу натолкнул просмотр по телевизору старых выпусков. По признанию девушки, воспоминания, опыт и извлечённые уроки продолжают влиять на неё по сей день и вдохновлять на новую работу.

После ухода из шоу «Уральские пельмени» Михалкова начала участвовать в съёмках детского КВН. Она отметила, что для неё счастье поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену, писал NEWS.ru.