https://static.news.ru/photo/8ab13e88-59cb-11ea-a882-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Riding the Bullet - собственная работа, CC BY 3.0,

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что она никогда не переезжала жить в США и не собирается этого делать. Артистка причислила себя к патриотам своей страны и добавила, что слухи о её отъезде «сильно преувеличены».

Россия — моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я её не покину навсегда, — с чувством написала в Instagram Михалкова.

Бывшая участница популярного шоу отметила, что может покинуть страну на пару недель или месяц, так как видит пользу от путешествий. Но неизменно будет всегда возвращаться обратно.

Артистка призналась поклонникам, что, будучи в Майами, сильно скучала по жареной картошке. И как только вернулась домой, сразу приготовила себе это блюдо, несмотря на позднее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Юлия Михалкова, покинувшая шоу «Уральские пельмени», уехала в Майами и не планирует возвращаться. Звезда покинула Россию в поисках вдохновения для написания своей книги.