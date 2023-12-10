Михалков заступился за «Слово пацана»: что сказал, как оценил Крыжовникова Михалков объявил «огромной глупостью» призывы запретить «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются глупостью, поскольку сериал отражает историческую правду, считает председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Как он отозвался о сериале, как оценивает режиссера Жору Крыжовникова и кто хочет запретить «Слово пацана»?

Что Михалков сказал про «Слово пацана»

Кинематографист назвал сериал «очень мощной картиной», которая «основана на исторической правде», и потому ее нужно демонстрировать любой аудитории. Михалков подчеркнул, что опасения, что «Слово пацана» дурно повлияет на молодежь, бессмысленны.

«Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы — говно-родители», — объявил Михалков на пресс-конференции в Центре театра и кино.

Режиссер отметил, что «никто не всполошился», когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».

Как Михалков оценил Жору Крыжовникова

Михалков отметил, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников смог снять «кино, которое волнует».

«Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует. Именно поэтому все так всполошились [после выхода сериала]. Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?» — высказался кинематографист.

Ранее в 2021 году у Михалкова и Крыжовникова произошел публичный конфликт. Жора Крыжовников обвинил старшего коллегу в «разжигании классовой ненависти», когда тот в передаче «Бесогон ТВ» объявил гонорары артистов, выступивших в поддержку Алексея Навального. Никита Михалков признался, что его это задело. Он напомнил, что главной темой передачи были 1990-е годы, но «артисты заметили только себя». Тем не менее Михалков назвал Крыжовникова «одним из лучших сегодняшних режиссеров».

Кто хочет запретить «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был снят по мотивам книги «Криминальный Татарстан», и именно в Татарстане вызвал наиболее негативную реакцию. Глава республики Рустам Минниханов потребовал запретить сериал к показу за «романтизацию преступной эстетики». С аналогичными призывами к РКН выступили детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и депутат Госдумы Нина Останина. В поддержку запрета выступал глава Татарстана Рустам Минниханов и другие чиновники.

Фото: Пресс-служба Wink

Однако в официальном ответе Роскомнадзор сообщил, что не выявил нарушений в сериале «Слово пацана» и поводов запрещать его к показу нет.

На Украине, где «Слово пацана» очень быстро стало популярным, сериал так же быстро запретили: по закону от 2015 года там запрещена вся российская кинопродукция, которая считается «пропагандой».

Сериал набирает популярность и в других странах с русскоговорящим населением, например в Казахстане и Белоруссии. Однако запретить его нигде не предлагают. Как объяснили казахские правоохранители, молодежь в стране, если совершает криминальные деяния, делает это вовсе не из-за импортной кинопродукции.

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