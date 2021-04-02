Михалков рассказал, сколько ему нужно выпить для встречи с Гузеевой

https://static.news.ru/photo/e537c2a6-9470-11eb-afb5-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков во время программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу возможной встречи с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. В молодости они снимались в фильме «Жестокий романс».

Во время эфира Михалков пил шампанское, и Иван Ургант, который вёл передачу из самоизоляции, выразил опасения о состоянии гостя.

Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждёт, — пошутил Ургант.

В ответ Михалков заявил, что для этого ему «нужно эту бутылку шампанского допить и ещё одну выпить». Запись эфира доступна на YouTube.

Напомним, что Михалков и Гузеева в 1984 году вместе снимались у Эльдара Рязанова в «Жестоком романсе». Тогда режиссёр сыграл соблазнителя персонажа телеведущей.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак в манере режиссёра Никиты Михалкова выпустила пародию «Конобес» на его передачу «Бесогон», вернувшуюся в эфир ВГТРК. В ней она проанализировала бюджетные траты и доходность его картин, а также их успех в Каннах.