Михалков рассказал про общий бизнес с главой «Сима-ленда»

https://static.news.ru/photo/7cd3a8a2-7f57-11eb-80af-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: instagram.com/nikita__mikhalkov

Актёр и режиссёр Никита Михалков сообщил, что он вместе с владельцем екатеринбургского гипермаркета «Сима-ленд» Андреем Симановским являются основателями фонда поддержки Центра театра и кино на Урале.

Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила расследование, в котором обвинила Михалкова и Симановского в захвате здания бывшего Театра киноактёра в Москве, которое ждёт сноса, после чего режиссёр получит землю стоимостью в «миллиарды долларов».

С Андреем Моисеевичем Симановским мы создали фонд поддержки Центра театра и кино. Что касается возможного сноса здания, то его сносить нельзя, так как оно является историческим, — заявил Михалков в своей авторской передаче «БесогонTV» на YouTube.

Режиссёр также сообщил, что московское здание будет отреставрировано. Эскизы для него уже нарисовал художник Юрий Купер.

Как писал NEWS.ru, ранее Никита Михалков решил ответить Ксении Собчак, которая назвала его работы провальными. Светская львица обратила внимание общественности на то, что сметы фильмов «Утомлённые солнцем — 2: Предстояние», «Солнечный удар» и «Утомлённые солнцем — 2: Цитадель» выглядят странно. По словам Михалкова, эти фильмы снимали девять лет. За это время тысячи людей получали зарплаты, в том числе и актёр Павел Деревянко, на гонорар которого он жаловался ранее. Кроме того, Михалков подчеркнул, что «нехилую копеечку», о которой говорила Собчак, он имеет благодаря Российскому союзу правообладателей. По его словам, правообладатели имеют право на вознаграждение за частное использование их произведений, а организация следит за этим.