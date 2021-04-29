Михалков привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4c45e684-a8f9-11eb-8cb9-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский режиссёр Никита Михалков получил первый компонент вакцины от COVID-19, передаёт РИА Новости.

По его словам, он привился, так как начал «терять бдительность».

Вроде пока всё слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю. <...> Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет, бог его знает, где. А раз так, то нужно вакцинироваться, — отметил актёр.

В октябре 2020 года кинодеятель отметил 75-летие.

В РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Массовая прививочная кампания в стране идёт с 18 января.

COVID-19 даже после завершения пандемии приобретёт сезонный характер. В связи с этим уже предстоящей осенью возможен новый всплеск заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ране сообщалось, что Чехия прекратила изучение «Спутника V» якобы из-за того, что производитель препарата не предоставил местному фармрегулятору всю необходимую документацию. Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова пояснила, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц. Она также отметила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились, на это не было соответствующего распоряжения властей.